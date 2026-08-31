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31.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Montagabend an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 261,79 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 261,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'233 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 262,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 255,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'822'602 Salesforce-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 2,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,62 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,42 Prozent auf 11.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,21 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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