Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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31.08.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 258,19 USD.
Das Papier von Salesforce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 258,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'140 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 260,11 USD. Mit einem Wert von 255,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 790'425 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Mit einem Kursverlust von 42,83 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Am 26.08.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9.83 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,21 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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