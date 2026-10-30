Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 232,22 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'031 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 234,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 231,34 USD. Bisher wurden via New York 260'527 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 15,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,44 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Salesforce-Aktie. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.35 Mrd. USD gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,75 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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