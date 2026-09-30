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30.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Mittwochabend fester

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Mittwochabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 229,47 USD zu.

Salesforce
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Das Papier von Salesforce legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 229,47 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'135 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 233,74 USD. Bei 225,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 972'338 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 55,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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