Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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30.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Salesforce. Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 231,56 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 231,96 USD. Bei 225,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 332'642 Salesforce-Aktien.
Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 11.35 Mrd. USD gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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