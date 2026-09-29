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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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29.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Abend auf rotem Terrain

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 224,76 USD.

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Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 224,76 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'281 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 223,43 USD. Bei 227,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 759'235 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 147,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,33 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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