Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’184 -0.6%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’153 0.9%  Bitcoin 69’380 -0.1%  Dollar 0.8349 0.3%  Öl 103.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 227,80 USD.

Salesforce
188.56 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 227,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'370 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 227,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 227,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 206'123 Salesforce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,21 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Carnival nach Zahlen: Rekordgewinn – startet die Aktie durch?
15:31 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:03 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
10:13 Pharma entdeckt das Gewicht
10:10 SMI schlägt sich wacker
09:11 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’535.28 19.50 SGBK2U
Short 14’809.54 13.94 S3PBUU
Short 15’381.38 8.82 SQZB4U
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.37 SWBZHU
Long 13’062.30 13.67 SPSB7U
Long 12’509.72 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 188.56 -1.44% Salesforce

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.