Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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29.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 227,80 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 227,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'370 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 227,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 227,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 206'123 Salesforce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,21 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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