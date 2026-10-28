Salesforce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Salesforce

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 239,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'524 Punkten notiert. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,35 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 194'700 Salesforce-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 10,81 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 62,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie fällt: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August