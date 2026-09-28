Salesforce Aktie News: Salesforce büsst am Montagnachmittag ein

Die Salesforce-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 228,42 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'634 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 221,41 USD. Bei 225,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 551'455 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Bei einem Wert von 147,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 54,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 11.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umgesetzt.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 16,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn