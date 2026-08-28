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28.08.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Freitagabend freundlich

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Freitagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 260,41 USD.

Salesforce
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Um 20:26 Uhr sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 260,41 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'518 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,50 USD an. Mit einem Wert von 250,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'656'595 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.83 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 01.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,15 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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