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28.08.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 258,53 USD.

Salesforce
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 258,53 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 261,50 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'809'255 Salesforce-Aktien.

Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 3,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,59 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Salesforce dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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