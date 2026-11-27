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27.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend freundlich
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 198,21 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 198,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'774 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 200,38 USD. Bei 197,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 811'908 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 26,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 25,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. Salesforce dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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