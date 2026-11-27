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27.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 197,97 USD zu.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 197,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,38 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 118'756 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,44 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 01.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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