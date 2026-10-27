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27.10.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend im Minus

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend im Minus

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 241,23 USD abwärts.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 241,23 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'419 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 240,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 245,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 406'720 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Mit Abgaben von 38,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.24 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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