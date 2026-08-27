Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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27.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce springt am Donnerstagabend hoch
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Das Papier von Salesforce konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 21,4 Prozent auf 249,56 USD.
Das Papier von Salesforce konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 21,4 Prozent auf 249,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'552 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 252,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'772'662 Salesforce-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Am 27.05.2026 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Salesforce möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,78 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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