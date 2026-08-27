Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 20,1 Prozent auf 247,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 247,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'778'776 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 40,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Am 27.05.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Salesforce dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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