Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 20,1 Prozent auf 247,01 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 20,1 Prozent auf 247,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 247,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'778'776 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 40,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Am 27.05.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Salesforce dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce springt am Donnerstagabend hoch (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Salesforce am 27.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.