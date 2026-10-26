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26.10.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Montagabend tiefer

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Montagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 245,40 USD.

Salesforce
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Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 245,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'329 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 243,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,76 USD. Zuletzt wechselten via New York 331'635 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 9,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 147,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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