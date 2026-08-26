Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Abend ins Minus

Die Salesforce-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 204,75 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'447 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 199,30 USD. Bei 199,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'416'804 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 147,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 USD je Aktie ausschütten. Am 27.05.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 USD, nach 1,59 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Salesforce.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 14,16 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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