Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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26.08.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 203,44 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 203,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'457 Punkten notiert. Bei 199,30 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 199,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 544'706 Stück.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 32,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 27.05.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9.83 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.09.2027 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,16 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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