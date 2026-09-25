Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend in Rot

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 234,60 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'782 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 234,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 688'543 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Gewinne von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 37,08 Prozent wieder erreichen.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,75 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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