Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 236,36 USD.
Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 236,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,01 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 237,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266'588 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 60,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
20:27
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend in Rot (finanzen.ch)
|
20:03
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.