Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Einbussen

Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 236,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,01 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 237,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266'588 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 60,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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