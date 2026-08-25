Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 205,79 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'526 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 205,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,85 USD. Zuletzt wurden via New York 1'122'665 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Salesforce möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 14,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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