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25.08.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 207,74 USD abwärts.

Salesforce
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Um 16:28 Uhr rutschte die Salesforce-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 207,74 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'488 Punkten liegt. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,45 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 437'093 Stück.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,49 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 40,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 USD ausgeschüttet werden. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Salesforce-Bilanz für Q2 2027 wird am 26.08.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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