Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 192,92 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'030 Punkten liegt. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 194,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,89 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 465'387 Stück gehandelt.

Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 30,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 01.12.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,76 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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