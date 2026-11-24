Das Papier von Salesforce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 193,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'701 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 194,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214'186 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,37 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 23,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 11.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,76 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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