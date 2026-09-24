Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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24.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 238,65 USD.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 238,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'413 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,09 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'260'150 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 12,72 Prozent Luft nach oben. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 38,15 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,75 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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