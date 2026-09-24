Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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24.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Salesforce zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 238,12 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 238,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'333 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 242,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,64 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 394'537 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. 12,97 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,01 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.35 Mrd. USD gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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