Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 163,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'948 Punkten tendiert. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 163,90 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,38 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'233'751 Stück gehandelt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 10,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 27.05.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 USD, nach 1,59 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Salesforce-Bilanz für Q2 2027 wird am 26.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,15 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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