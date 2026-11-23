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23.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend stärker
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 184,90 USD.
Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 184,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 185,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 183,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 444'245 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,49 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Am 01.12.2027 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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