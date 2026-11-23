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23.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag fester
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 183,63 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 183,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'707 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 184,34 USD. Bei 183,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 260'204 Salesforce-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.24 Mrd. USD umgesetzt.
Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 01.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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