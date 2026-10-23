|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Freitagabend südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 248,15 USD ab.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 248,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'278 Punkten realisiert. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 242,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340'117 Salesforce-Aktien.
Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit einem Kursverlust von 40,52 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.
Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,75 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Salesforce-Aktie fällt: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
20:27
|Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Freitagabend südwärts (finanzen.ch)
|
16:29
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.