Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Freitagabend südwärts

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 248,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'278 Punkten realisiert. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 242,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340'117 Salesforce-Aktien.

Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit einem Kursverlust von 40,52 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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