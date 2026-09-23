Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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23.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 239,33 USD.
Das Papier von Salesforce konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 239,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 241,12 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'210'483 Salesforce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,40 Prozent. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Salesforce-Aktie. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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