Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 237,17 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'762 Punkten tendiert. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 238,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,50 USD. Bisher wurden heute 465'858 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.24 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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