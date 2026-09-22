Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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22.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 232,60 USD.
Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 232,60 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'885 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 229,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,47 USD. Bisher wurden via New York 1'023'666 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,65 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 36,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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