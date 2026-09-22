Salesforce Aktie News: Salesforce am Dienstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Salesforce-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 234,47 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'834 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 233,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,47 USD. Zuletzt wechselten via New York 419'932 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (147,60 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,75 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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