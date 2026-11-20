Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 184,44 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 48'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 189,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 761'645 Stück.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,85 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 USD belaufen. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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