|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 189,33 USD.
Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'225 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 189,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,31 USD. Zuletzt wurden via New York 420'025 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 28,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Salesforce-Aktie fällt: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
20.11.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Freitagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Salesforce am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.