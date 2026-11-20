Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'225 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 189,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,31 USD. Zuletzt wurden via New York 420'025 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 28,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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