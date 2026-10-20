Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Abend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 241,65 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'462 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 235,88 USD. Bei 235,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 539'653 Aktien.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 11,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 38,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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