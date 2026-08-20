Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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20.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagabend in Grün
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 206,75 USD zu.
Das Papier von Salesforce legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 206,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'848 Punkten steht. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 207,87 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,00 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 599'829 Aktien.
Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 30,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 40,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11.13 Mrd. USD gegenüber 9.83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.
In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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