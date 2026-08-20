Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Salesforce-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 205,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'107 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Salesforce-Aktie bis auf 203,00 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 205,00 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240'118 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 31,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 28,05 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 USD aus. Salesforce veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.83 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 01.09.2027.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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