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19.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce gibt am Donnerstagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 185,20 USD abwärts.
Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,7 Prozent auf 185,20 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'341 Punkten liegt. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 184,89 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 664'541 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 25,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. Am 01.12.2027 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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