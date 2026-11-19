Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 191,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'932 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,36 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 244'415 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Mit einem Zuwachs von 40,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 22,96 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Salesforce.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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