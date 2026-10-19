Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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19.10.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Anleger greifen bei Salesforce am Montagabend zu
Die Aktie von Salesforce zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 242,11 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 242,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'042 Punkten steht. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 242,57 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,37 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 581'179 Stück gehandelt.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 11,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 64,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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