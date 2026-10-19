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19.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 239,12 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 239,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'998 Punkten steht. Bei 236,97 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 157'235 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 62,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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