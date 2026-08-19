Salesforce Aktie News: Salesforce schiesst am Mittwochabend hoch

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 206,56 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'469 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 207,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'420'436 Salesforce-Aktien.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,23 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 28,54 Prozent sinken.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 USD belaufen. Am 27.05.2026 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,27 Prozent auf 11.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,16 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

SoftBank-Aktie haussiert: Das Geheimnis hinter dem neuen Sierra-Deal

KeyBanc dämpft Wachstumserwartungen und drückt Salesforce-Aktie ins Minus