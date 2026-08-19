Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 201,66 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 201,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. Bei 202,00 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 194,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 414'501 Salesforce-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 25,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 36,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 27.05.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte Salesforce die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 14,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
SoftBank-Aktie haussiert: Das Geheimnis hinter dem neuen Sierra-Deal
KeyBanc dämpft Wachstumserwartungen und drückt Salesforce-Aktie ins Minus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
19.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce schiesst am Mittwochabend hoch (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce schiebt sich am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Salesforce am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.