Salesforce Aktie News: Salesforce schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 201,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. Bei 202,00 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 194,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 414'501 Salesforce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 25,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 36,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 27.05.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte Salesforce die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 14,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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