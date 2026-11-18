Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 188,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'167 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 186,45 USD. Bei 192,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 639'833 Salesforce-Aktien.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,44 Prozent. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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