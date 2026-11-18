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18.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 189,09 USD.
Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 189,09 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'286 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 186,87 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 192,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 346'419 Salesforce-Aktien.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.12.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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