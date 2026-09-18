Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend im Minus

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 238,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'658 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,62 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'427'902 Salesforce-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 38,02 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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