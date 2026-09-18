Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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18.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 238,93 USD abwärts.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 238,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'583 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 237,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 244,25 USD. Bisher wurden via New York 943'401 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 61,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,70 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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